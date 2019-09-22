Падение мужчины в колодец под Харьковом: подробности спасательной операции от ГСЧС

Ранее сообщалось о том, что 21 сентября в Харьковской области произошел очередной случай падения человека в колодец.

Извлекали пострадавшего из ловушки спасатели ГСЧС, медики и полиция.

В ГСЧС рассказали подробности спасательной операции.

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о ЧП поступила спасателям от жителей села Красное, что на Первомайщине. Они сообщали о том, что на территории заброшенного частного домовладения по ул. Садовой, 16 в колодец упал человек и нуждается в помощи.

По прибытию к месту вызова спасатели установили, что на дне 4-метрового колодца находился 60-летний мужчина. Воды в колодце почти не было.

Спасатели приняли решение поднять мужчину на поверхность с помощью спасательной веревки.

Для этого один спасатель спустился на дно колодца по веревочной лестнице, закрепил на мужчине пожарный пояс и спасательную веревку.

Затем остальные спасатели вместе с полицейским подняли его наверх.

Спасенного госпитализировали в лечебное учреждение и в тот же день отпустили домой.

Как сообщили в ГСЧС, мужчина не получил значительных травм.

Причина происшествия выясняется.