«Пахнет как барбариска»: дети отравились крысиным ядом

В Липцах четверо детей отравились крысиным ядом. По словам правоохранителей, дети двух, пяти, шести и восьми лет с двух разных семей живут по соседству. Как всегда играли в одном из домов, пока не заметили какую-то цветную банку на шкафу. Вместе они построили целую конструкцию: сопоставили стулья, залезли на шкаф, получили желаемое и начали разглядывать, что внутри. А потом решили попробовать вещество, которое пахло как "барбариска". В процессе их и застали взрослые, и срочно вызвали скорую.

Виктор Забашта, директор "Центра по оперативной работе, медицины катастроф и гражданской защиты населения":

Стан був задовільний, бригада була дуже швидко, після надання допомоги з батьками їх було доправлено до Обласної дитячої клінічної лікарні номер 1.

Двух старших детей того же дня отпустили домой, малышей оставили в больнице под наблюдением медиков. По словам врача, состояние детей удовлетворительное. В сельсовете говорят, семьи вполне нормальные, никаких жалоб и нареканий социальных служб по ним не поступало.

Александр Федоренко, председатель Липецкой сельского совета:

Якби були якісь питання до Липецького дошкільного навчального закладу чи до працівників Липецьких шкіл, я думаю, що в нас вже давно постали ці питання. На даний момент, ці питання не поставлені. Це відбулось в домашній обстановці, поліція вияснить і потім, я думаю, нам доведуть до відома.

Валентина Идрисова, уполномоченная по правам ребенка Липецкого сельского совета:

Це діти з благополучних сімей, по крайній мірі, вони в нас на учоті не стоять: ні в нас, ні в службах в справах дітей. Неосторожность, да, случайность і все. Ми проводим моніторинги постійно, облік який є - неофіційний - будемо так казати, а ті які потребують сім`ї контролю, вони постояно обзвонюються кожного дня.

Инспектор отдела ювенальной превенции Александр Сало отметил, что родителей малышей обязательно допросят и установят причины их отсутствия рядом с детьми. Ведь последствия такой халатности могли быть значительно тяжелее.

Александр Сало, инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области:

Так як діти зараз перебувають у лікувальних установах буде додатково опитано батьків, де вони перебували в цей час, скільки діти перебували без нагляду, чи могли батьки упередити можливість, того що діти вжили і вже на підставі цього буде вирішено питання про притягнення до адміністративної відповідальності.

По словам директора "Центра по оперативной работе, медицины катастроф и гражданской защиты населения" Виктора Забашты, за последние сутки это не единственный случай отравления детей химическим веществом. В Двуречанском районе двухлетний мальчик выпил глоток химического растворителя, известного как "уайт-спирит". После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи, ребенка вместе с мамой госпитализировали в больницу города Купянска.