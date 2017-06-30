Пакость или провокация? В Харькове повредили баннер с фотографиями бойцов "Грузинского легиона"

30 июня 2017 г. 18:07
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Выставку, которая посвящена героям Грузинского легиона, защищающим независимость Украины на Донбассе открыли 27 июня. В создании экспозиции в центре культуры и искусств, рассказывает организатор , харьковский фотограф Юрий Ворошилов, помогали коллеги, волонтеры, единомышленники.

Юрий Ворошилов, фотохудожник, организатор выставки

Коли я перший раз побачив грузин, як зараз знаходяться в башкіровці в військовім таборі мені миттєво виникла ідея. Як це так? Грузини воюють за мою країну і требо зробити виставку в Харкові показати як воно на самом деле це проходит. Грузини передали мені спілкуючись після двох місяців свої архіви.

А чтобы привлечь к этой выставке внимание харьковчан и гостей города у центра установили 10ти метровый баннер, на котором изображены бойцы. Но сегодня ночью здесь побывали адепты русского мира.

Юрий Ворошилов, фотохудожник, организатор выставки

Виявилося та, що охоронець прийшов. Коли він прийшов в 7 годині на зміну все було розфарбовано і там десь липучка російська. І хтось споганив.

Сегодня же было написано заявление в правоохранительные органы. В отделе коммуникаций облуправления Нацполиции сообщили, что на место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела. Сотрудниками был собран первичный материал, сведения внесены в журнал единого учета правонарушений. Решение о квалификации данного происшествия, согласно уголовного кодекса, следователем пока не принято. Но самое неприятное, говорит Юрий Ворошилов в том, что даже после стольких событий и кровавого примера Донбасса, в городе до сих пор есть сторонники страны - агрессора.

 

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В Харькове повредили баннер с фотографиями бойцов "Грузинского легиона" - 30.06.2017

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