Памятник маршалу Жукову облили красной краской

Сегодня ночью неизвестные облили краской памятник маршалу Жукову, который установлен на проспекте Петра Григоренко в Харькове.

Об этом сообщила организация "Фрайкор" в соцсетях.

"Сегодня ночные ветра напомнили о кровавом пути мясника Жукова", - говорится в сообщении.

Также опубликовано соотвествующее фото с места событий.

Напомним, бюст Жукову повалили с постамента 2 июня перед началом съезда «партии мэров» в Харькове активисты.

Однако сразу после сноса городской голова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен за счет городского бюджета.

Уже 11 июля восстановленный бюст вернули на место.