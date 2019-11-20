Памятник маршалу Жукову облили красной краской

20 ноября 2019 г. 9:35
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Сегодня ночью неизвестные облили краской памятник маршалу Жукову, который установлен на проспекте Петра Григоренко в Харькове.

Об этом сообщила организация "Фрайкор" в соцсетях.

"Сегодня ночные ветра напомнили о кровавом пути мясника Жукова", - говорится в сообщении.

Также опубликовано соотвествующее фото с места событий.

Напомним, бюст Жукову повалили с постамента 2 июня перед началом съезда «партии мэров» в Харькове активисты

Однако сразу после сноса городской голова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен за счет городского бюджета.

Уже 11 июля восстановленный бюст вернули на место.

 

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