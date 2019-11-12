Парень изнасиловал пенсионерку в ее же доме

Как сообщили коммуникационном отделе ГУ НП в Харьоквской области, в совершении тяжкого преступления работники полиции оперативно раскрыли 24-летнего ранее судимого харьковчанина.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.

Работники полиции установили, что 10 ноября 77-летняя женщина утром ушла из дома по личным делам.

Когда она вернулась около 14:00, входные двери в доме были повреждены, а в помещении находился неизвестный мужчина.

Он толкнул женщину и, угрожая расправой, набросился на нее и изнасиловал. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Следственно-оперативная группа вместе с пешим патрулем опросили жителей соседних домов. В ходе проведенных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к преступлению. Злоумышленником оказался 24-летний ранее судимый мужчина.

Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.