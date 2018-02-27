Патрульные поймали нетрезвого водителя, скрывшегося с места ДТП

Накануне около 23-00 на пересечении проспекта Юбилейного с улицей Академика Павлова столкнулись два авто ВАЗ 21099 и ВАЗ 2115, последний с места аварии скрылся.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, на месте ДТП патрульные составили первичный материал и передали ориентировку на скрывшийся автомобиль.

Около 12 ночи на Салтовском Шоссе-127 полицейские остановили проходивший по ориентировке ВАЗ 2115 и остановили его. Во время составления админматериалов патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Мужчина в присутствиии понятых от прохождения теста на алкоголь отказался.

На водителя ВАЗ 2115 составили протоколы по ст. 124, 122-4 и ч.1 ст.130 КУоАП. Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.