Патрульные поймали нетрезвого водителя, скрывшегося с места ДТП

27 февраля 2018 г. 11:59
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Накануне около 23-00 на пересечении проспекта Юбилейного с улицей Академика Павлова столкнулись два авто ВАЗ 21099 и ВАЗ 2115, последний с места аварии скрылся.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, на месте ДТП патрульные составили первичный материал и передали ориентировку на скрывшийся автомобиль. 

Около 12 ночи на Салтовском Шоссе-127 полицейские остановили проходивший по ориентировке ВАЗ 2115 и остановили его. Во время составления админматериалов патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Мужчина в присутствиии понятых от прохождения теста на алкоголь отказался. 

На водителя ВАЗ 2115 составили протоколы по ст. 124, 122-4 и ч.1 ст.130 КУоАП. Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку. 

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