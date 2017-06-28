Патрульные задержали подозреваемого в наезде на пешеходов на Алексеевке

28 июня 2017 г. 15:35
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Авария произошла накануне вечером - около 22-00 на проспекте Победы-74 автомобиль Toyota Prado сбил двух пешеходов - мужчину и женщину - и скрылся с места ДТП. 

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, наезд произошел на пешеходном переходе. Неподалеку находился экипаж патрульных, которые начали преследование - внедорожник удалось остановить на проспекте Лозовеньковском. За рулем находился 29-летний мужчина, у которого патрульные заметили признаки алкогольного опьянения. 

На место ДТП был вызван другой экипаж - до приезда медиков патрульные оказывали пострадавшим первую помощь. "Скорая" доставила женщину с мужчиной в больницу. 

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа. 

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