Патрульные задержали водителя, который не держался на ногах (видео)

Сегодня днем по переулку Отакара Яроша во время во время патрулирования территории полицейские обратили внимание на автомобиль Hyundai Getz, водитель которого допустил нарушение ПДД.

На требование полиции остановиться водитель Hyundai не отреагировал, а, наоборот, увеличил скорость.

Во время преследования нарушителя водитель врезался в забор и допустил наезд на два припаркованных авто.

После совершения ДТП машина проехала несколько сотен метров и остановилась неподалеку от пересечения переулка Отакара Яроша с улицей Клочковской.

Патрульные заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения, но от прохождения теста на алкоголь нарушитель отказался.

В результате водителю Hyundai были выписаны пять протоколов: ч.1 ст.130 (отказ водителя от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения), ст.124 (совершение ДТП), ст.122-2 (невыполнение требования полиции об остановке), ст.122-4 (оставление места ДТП) и ч.1 ст.126 КУоАП (управление транспортным средством без соответствующих документов).

Видео преследования нарушителя было опубликовано пресс-службой УПП Харьковской области, а фото водителя, который так устал во время погони, что даже не мог стоять на ногах, появились в соцсетях.