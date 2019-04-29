Патрульные задержали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП

Накануне около 21-00 на улице Полтавский Шлях (выезд в направлении Песочина) автомобиль ВАЗ 2106 сбил переходившего дорогу мужчину и скрылся с места ДТП.

Пострадавшего госпитализировали, а патрульные начали поиск автомобиля.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, ВАЗ быстро обнаружили, но на требования полицейских остановиться водитель не реагировал. На пересечении проспекта Любови Малой с улицей Грушевского водитель бросил машину и попытался скрыться в лесу. Патрульные догнали беглеца – мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства была вызвана следственно-оперативная группа.