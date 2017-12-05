Патрульный Приус попал в ДТП на Полтавском шляхе

05 декабря 2017 г. 11:42
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Сегодня около 11-00 на улице Полтавский Шлях-86 столкнулись автомобиль патрульной полиции Toyota Prius и ВАЗ 2105. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, патрульный автомобиль двигался с включенными звуковыми и световыми спецсигналами со стороны Холодной Горы в направлении улицы Евгения Котляра. На улице Полтавский Шлях в районе дома №86 водитель ВАЗа не пропустил Prius, который начал разворачиваться. 

Пострадавших нет. Собранный на месте первичный материал будет передан в отдел дознания УПП г.Харькова. 

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