Патрульный Приус попал в ДТП на Полтавском шляхе

Сегодня около 11-00 на улице Полтавский Шлях-86 столкнулись автомобиль патрульной полиции Toyota Prius и ВАЗ 2105.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, патрульный автомобиль двигался с включенными звуковыми и световыми спецсигналами со стороны Холодной Горы в направлении улицы Евгения Котляра. На улице Полтавский Шлях в районе дома №86 водитель ВАЗа не пропустил Prius, который начал разворачиваться.

Пострадавших нет. Собранный на месте первичный материал будет передан в отдел дознания УПП г.Харькова.