Патрульный Prius попал в ДТП на проспекте Гагарина

Сегодня в 17-25 на проспекте Гагарина-20 не разминулись Suzuki Grand Vitara и служебное авто патрульных Toyota Prius.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавших в результате ДТП нет.

По предварительной информации, водитель Suzuki не предоставил преимущество в движении патрульному автомобилю, двигавшемуся в попутном направлении с включенными звуковым и световым сигналами и осуществлявшему разворот через двойную сплошную линию.

Протоколы о нарушении ПДД по ст.124 КУоАП были составлены на обоих водителей.