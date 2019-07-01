 

Патрульный Prius попал в ДТП на проспекте Гагарина

01 июля 2019 г. 19:27
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Сегодня в 17-25 на проспекте Гагарина-20 не разминулись Suzuki Grand Vitara и служебное авто патрульных Toyota Prius.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавших в результате ДТП нет. 

По предварительной информации, водитель Suzuki не предоставил преимущество в движении патрульному автомобилю, двигавшемуся в попутном направлении с включенными звуковым и световым сигналами и осуществлявшему разворот через двойную сплошную линию. 

Протоколы о нарушении ПДД по ст.124 КУоАП были составлены на обоих водителей. 

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