 

Патрульный Prius попал в тройное ДТП на проспекте Науки − есть пострадавшие

12 августа 2019 г. 9:03
19 просмотров

Накануне в 22:40 на проспекте Науки, 66 столкнулись автомобиль патрульной полиции Toyota Prius, Деу Ланос и Opel Astra.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, травмы в результате ДТП получили двое патрульных − пассажиры служебного авто. 

Пострадавшие были доставлены в больницу: одного полицейского госпитализировали с ушибами, второй получил рваную рану рану подбородка. 

Произошло ли ДТП во время погони за автомобилем Opel, как сообщают очевидцы в соцсетях, − в патрульной полиции не уточнили. 

На месте работала следственно-оперативная группа. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.