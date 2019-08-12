Патрульный Prius попал в тройное ДТП на проспекте Науки − есть пострадавшие

Накануне в 22:40 на проспекте Науки, 66 столкнулись автомобиль патрульной полиции Toyota Prius, Деу Ланос и Opel Astra.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, травмы в результате ДТП получили двое патрульных − пассажиры служебного авто.

Пострадавшие были доставлены в больницу: одного полицейского госпитализировали с ушибами, второй получил рваную рану рану подбородка.

Произошло ли ДТП во время погони за автомобилем Opel, как сообщают очевидцы в соцсетях, − в патрульной полиции не уточнили.

На месте работала следственно-оперативная группа.