 

Патрульный Prius сбил женщину с ребенком: ДТП на проспекте Героев Сталинграда

26 июля 2019 г. 22:50
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Сегодня в 20:35 на пересечении проспектов Петра Григоренко и Героев Сталинграда автомобиль патрульной полиции Toyota Prius сбил переходивших дорогу женщину и ребенка. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, служебный автомобиль, двигавшийся по проспекту Героев Сталинграда, поворачивал на проспект Петра Григоренко. Наезд на 59-летнюю женщину с 3-летним мальчиком произошел на пешеходном переходе. С места аварии пострадавшие были доставлены в больницу.

Предварительный диагноз − ссадины ног у женщины и ушибы мягких тканей у ребенка. 

На месте работает следственно-оперативная группа. По данному факту проводится служебное расследование. 

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