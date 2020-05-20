Пенсионер из-за ревности убил жену и пытался свести счеты с жизнью

В Харькове 63-летний мужчина убил свою жену на почве ревности, а после совершенного пытался покончить жизнь самоубийством.

Как рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области, 20 мая около 11:40 в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома по улице Светлой внезапно умерла женщина. Через несколько минут поступил повторный вызов о том, что в указанной квартире произошло убийство. Звонил 40-летний сын потерпевшей.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело 64-летней женщины со следами насильственной смерти в виде синяков и ссадин на шее. Также в квартире находился ее муж, который сообщил, что утром убил свою жену и пытался покончить жизнь самоубийством: сначала пенсионер попытался порезать вены на руках, а потом открыл газ.