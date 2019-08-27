 

Пенсионер во время пьяной ссоры пытался убить приятеля

27 августа 2019 г. 10:53
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Полиция задержала 62-летнего жителя города Мерефы,  который едва не лишил жизни своего знакомого.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 августа в полицию  поступило сообщение от медперсонала местной больницы о госпитализации к ним 57-летнего местного жителя с непроникающей резаной раной шеи и повреждением вены. 

После оказания медицинской помощи пострадавшего врачи отпустили домой, состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

В совершении преступления полицейские разоблачили знакомого потерпевшего и задержали его. 

Задержанный рассказал, что у него по месту жительства во время распития спиртных напитков возникла ссора с потерпевшим. 

Имея умысел на убийство, хозяин нанес своему гостю два удара в область шеи кухонным ножом.

Открыто уголовное производство по ч 2 ст 15 ч 1 ст 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

 

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