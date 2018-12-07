Пенсионерка отдала все сбережения телефонным аферистам

07 декабря 2018 г. 12:17
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Мошенник среди бела дня позвонил 75-летней женщине и сообщил, что ее дочери якобы грозит уголовная ответственность. За решение вопроса мужчина предложил пенсионерке заплатить деньги.
 
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области. 
 
Жительница поселка Донец сразу поверила в историю, которую рассказал ей незнакомец.
 
По его словам, дочь пожилой женщины нанесла телесные повреждения человеку и разбила дорогой телефон. Потерпевшая якобы находится в больнице в тяжелом состоянии, а женщине грозит уголовное наказание. После этого злоумышленник приказал матери собрать 25 тысяч гривен, которые нужны для лечения потерпевшей и для положительного «решения вопроса» с дочерью.
 
Напуганная женщина выполнила все указания мошенника и перевела деньги на банковский счет.
 
Сотрудникам полиции, которые прибыли на вызов, потерпевшая пояснила, что сама неоднократно и читала, и видела по телевизору сюжеты, в которых рассказывалось о подобных случаях. Но была уверена, что с ней такого не случится.
 
Следователи внесли информацию по данному факту в ЕРДР по ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

 

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