Пенсионерка отдала все сбережения телефонным аферистам

Напуганная женщина выполнила все указания мошенника и перевела деньги на банковский счет.

Сотрудникам полиции, которые прибыли на вызов, потерпевшая пояснила, что сама неоднократно и читала, и видела по телевизору сюжеты, в которых рассказывалось о подобных случаях. Но была уверена, что с ней такого не случится.