Пенсионерка отдала все сбережения телефонным аферистам

9 мая в полици. обратилась 81-летняя харьковчанка, которая рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и сказала, что ее сын попал в ДТП, а за непривлечение его к уголовной ответственности нужны деньги.

Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции,женщина отдала мошеннику все свои сбережения - 30 тысяч гривен и долларов, а также 500 евро.

В ходе проверки работники полиции установили, что мужчина в ДТП не попадал. Сейчас следователем решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Правоохранители в очередной раз напоминают, что если вы получили подобный звонок, нужно не впадать в панику, а задать звонившему ряд прямых вопросов, ответы на которые знаете только вы и ваш родственник. Ни в коем случае не переводить деньги на карту неизвестным и не передавать средства лично.