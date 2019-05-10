Пенсионерка отдала все сбережения телефонным аферистам

10 мая 2019 г. 12:54

9 мая в полици. обратилась 81-летняя харьковчанка, которая рассказала, что ей  на стационарный телефон позвонил неизвестный и сказала, что ее сын попал в ДТП, а за непривлечение его к уголовной ответственности нужны деньги.

Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции,женщина отдала мошеннику все свои сбережения - 30 тысяч гривен и долларов, а также 500 евро. 

В ходе проверки работники полиции установили, что мужчина в ДТП не попадал. Сейчас следователем решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Правоохранители в очередной раз напоминают, что если вы получили подобный звонок, нужно не впадать в панику, а задать звонившему ряд прямых вопросов, ответы на которые знаете только вы и ваш родственник. Ни в коем случае не переводить деньги на карту неизвестным и не передавать средства лично.  

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