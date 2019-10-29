 

80-летняя пенсионерка погибла из-за короткого замыкания

29 октября 2019 г. 13:19
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По данным пресс-службы ГУ ГСЧС в Харькове, 29 октября в 9:08 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире 5-этажного жилого дома по адресу: город Купянск, ул. Стадионная, 4.

К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия пожарных в комнате квартиры горел стул и домашние вещи. Площадь пожара составила около 1,5 кв.м. Во время пожара погибла женщина 1939 года рождения. 

В 9:11 пожар был локализован, а в 10:09 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание в удлинителе, в который было включено несколько мощных электроприборов.

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