 

Пенсионерка погибла после попытки спуститься на простынях со второго этажа многоэтажки

30 сентября 2019 г. 15:31
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В Немышлянском районе Харькова пенсионерка погибла после того, как попыталась спуститься из окна второго этажа многоэтажки по простыням.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию 28 сентября около 17:20.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили очевидцев и установили, что 79-летняя жительница многоэтажки по улице Краснодарской спускалась со второго этажа вниз по простыням. 

По предварительной информации, женщина хотела выйти на улицу, но не нашла ключи от квартиры. 

Не удержавшись, пенсионерка упала на землю. От полученных травм женщина скончалась в больнице. 

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянская отдела полиции. 

 

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