 

Пенсионерка при ссоре едва не зарезала внука: пострадавший в тяжелом состоянии

30 июля 2019 г. 11:47
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28 июля в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи в неконтактном состоянии доставили 28-летнего мужчину с проникающими ножевыми ранениями. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Слободским отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выяснили, что телесные повреждения мужчине нанесла 67-летняя женщина, бабушка пострадавшего.

Женщина во время ссоры трижды ударила ножом пострадавшего в живот.  

Пенсионерке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. 

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

 

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