Пенсионерка ушла из дому и не вернулась: полиция просит помощи (фото)

Правоохранители разыскивают Тамару Тетюнникову 1939 года рождения, которая вчера, 14 февраля, около 8 часов утра ушла из дома и не вернулась.

Об этом на странице в Facebook сообщили полицейские Немышлянского отдела.

По информации правоохранителей, женщина утром вышла из дому и после этого родные потеряли с ней связь.

Приметы: рост около 160 сантиметров, седые волосы, глаза карие, среднего телосложения; из особых примет - родимое пятно на носу. Женщина была одета в голубую куртку до колена и черные брюки.

Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения пенсионерки, правоохранители просят сообщить об этом в полицию любым удобным способом.