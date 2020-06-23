"Пенсионеры, женщины с маленькими детьми и подвыпившие" В Харькове патрульные провели рейд по выявлению пешеходов-нарушителей

Три полосы для движения в одном направлении, три - в обратном, а посередине трамвайные пути. Однако даже такое активное автомобильное движение не останавливает пешеходов перед нарушением правил дорожного движения. Одни просто на глазах экипажа патрульных собираются перейти дорогу по протоптанной годами тропе.

Вы хотите осуществить переход в неустановленном месте - А здесь нельзя переходить? Извините

Собираетесь перейти дорогу в неустановленном месте. Верно? Знаете как нужно переходить дорогу? - Знаю

Ребята можно? - Конечно, нет. - Все, я пошел

Часть перейдя проспект извиняются, некоторые увидев полицию убегает и смеется.

Не надо, пожалуйста. Прошу вас, извините, я не буду больше честно

До свиданья!

Часто такие попытки перебежать дорогу заканчиваются трагически. В патрульной полиции говорят, в последнее время пешеходы начали вести себя крайне спокойно, что отразилось в статистике.

Михаил Иванин, патрульный полицейский

З січня цього року, 2020 року близько 6 тисяч складено адміністративних матеріалів за статтею 127 - порушення пішоходів правил дорожнього руху України

Список пешеходов-нарушителей возглавляют мамы с колясками, те, кто выпил спиртное и пенсионеры.

Шановна громадянка, от дивіться тільки що здійснили перехід у невстановленому місці - Все ходят здесь, уже как годы ходют - Але ж поруч є регульований пішохідний перехід разом з світлофорним об'єктом, через 20 метрів нерегульований пішохідний перехід

Пенсионерка отказывается что дорогу здесь срезают все, когда идут в супермаркет.

Елена Анатольевна

Постоянно переходила, теперь не буду. Когда люди ходили тут бесконечно и вечером, и днем, и в любое время дня и ночи

Несмотря на большое количество регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов на проспекте Победы, люди почему-то переходят дорогу между ними. Ездить здесь просто невозможно, потому что никогда не угадаешь с какой стороны их ждать, говорят водители.

Дмитрий, водитель

Бабушки. С сумками. Медленно. Неприятно, ну я езжу медленно мне не опасно, но неприятно. Потому что вот пешеходный переход. Они здесь везде, но люди ходят как кому интересно

Патруль провел профилактические беседы с пешеходами, которые перебегали дорогу в неустановленных местах и ​​сделал нарушителям предупреждения. Реагируют на это люди по-разному и адекватно, и легкомысленно.

Виктор Телятник, патрульный полицейский

Порушники, котрі порушують правила дорожнього руху переходять в невстановлених місцях проїжджу частину, є штраф 51 гривня. На місці буде складатися адмін постанова на правопорушника. В такому випадку люди повинні сплатити

С 1 июня на территории Харьковской области проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений, которые могут привести к росту числа ДТП, увеличение количества погибших и травмированных в авариях. Патрульные полицейские осуществляют усиленный контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения.