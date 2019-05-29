Переливал топливо: в Золочеве спасатели до утра тушили масштабный пожар

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 28 мая в 22:09 поступило сообщение о пожаре на территории одного из частных домохозяйств в поселке Золочев Харьковской области.

По первоначальной информации горел автомобиль Mercedes Sprinter и гараж. Прибыв на место, спасатели выяснили, что огонь полностью охватил микроавтобус и гараж. На встречу спасателям из горящей машины выбежал хозяин дома, 1968 года рождения. Он был в шоковом состоянии, вся одежда на нем была обуглена. Вскоре мужчина потерял сознание. Его немедленно госпитализировали каретой скорой помощи в ожоговый центр Харькова.

Как впоследствии стало известно, мужчина переливал топливо из пластиковой канистры, находящейся в машине, в емкость, которая была в гараже. Для этого он использовал электрический насос, в котором произошло короткое замыкание и топливо начало горет. Огонь охватил микроавтобус и, чтобы его спасти, мужчина сел за руль и уехал со двора, остановившись у колодца.

Сразу после прибытия спасателей в автомобиле произошел взрыв, пламя охватило колодец. Еще через несколько минут произошел взрыв в подвале гаража, где также хранилось топливо. В результате этого взрыва гараж, летняя кухня и сарая, стоявшие рядом с гаражом, полностью разрушились. Пострадавших среди спасателей нет.

Общая площадь пожара составляла более 110 кв.метров.

В настоящий момент пострадавший находится в ожоговом центре в реанимации - по информации медиков, мужчина в крайне тяжелом состоянии (ожоги 80% тела).

Руководитель тушения пожара немедленно вызвал дополнительные силы и средства. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава ГСЧС, 3 волонтера и 4 единицы пожарной техники. Благодаря оперативным усилиям спасателей в 22:44 огонь удалось локализовать и спасти жилой дом. В 07:30 пожар полностью ликвидирован.

Устанавливаются все обстоятельства ЧП.