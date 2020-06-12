Переплывал реку на спор и утонул: ЧП на Журавлевке

Вчера, 11 июня, в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на реке по улице Героев Труда обнаружено тело мужчины. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководители отдела.

Установлено, что 38-летняя женщина и 47-летний мужчина на спор решили переплыть реку Харьков. Женщина доплыла до берега, а мужчина исчез. Сначала она пыталась его найти самостоятельно, а затем обратилась за помощью к отдыхающим на берегу. Через некоторое время тело мужчины нашли в воде недалеко от берега.

Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Данный факт зарегистрирован в Едином учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.