Перестрелка на Клочковской: в полиции рассказали новые подробности

Основные версии следствия относительно дерзкого преступления, произошедшего в пятницу в Харькове: заказное убийство и личные мотивы из-за неприязни между участниками стрельбы. Все началось возле супермаркета в центре города. Владимир Борох по прозвищу "Тайсон" и Георгий Исаков, известный как Жора, вышли из кафе. На парковке, по данным полиции, их встретил Алексей Титов, уроженец Донецкой области, и открыл огонь. Борох начал стрелять в ответ, однако получил тяжелые ранения и затем умер в карете "скорой". Титов попытался скрыться на Тойоте, но увидев что его преследуют, поджег авто и пытался скрыться в переулках возле Южного вокзала. Его догнали на улице Гвардейцев Железнодорожников, в этот момент Титов подорвал себя гранатой. Так описывают события следователи. Один участник конфликта выжил. Он сейчас в больнице под охраной.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области:

Розуміємо, що може бути і дальше, тому охороняємо його, там працівниками, щоб не довершили той злочин. Який намагалися вчинити.

По предварительным данным, участники событий принадлежали к преступным группировкам и ранее отбывали сроки за совершение преступлений. У Титова, погибшего в результате взрыва, в дачном доме нашли огромный арсенал оружия и боеприпасов. Среди них много образцов, которых нет на вооружении украинской армии и полиции. От пистолетов и пулеметов до винтовок, гранат различных видов, а это более 100 единиц, а также гранатометов. Вместе с этим - нашли сотни патронов. Арсенал полицейские называют одним из крупнейших, обнаруженных за последние месяцы в области. По делу назначено более 20 экспертиз. Причастность участников стрельбы к другим резонансным преступленийям в Харьковской области, произошедшим ранее, проверяется, отмечают в полиции. В частности, это касается убийства близкого друга мэра Харькова Геннадия Кернеса, Юрия Демента и криминального авторитета - Эдуарда Аксельрода. Однако точные данные о возможной связи можно озвучить только лишь после проведения ДНК-экспертиз.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области:

Щоб говорити, пов'язувати треба провести експертизи і довести це, якщо буде ДНК знайдено і виявлено ДНК, можна буде говорити напевно. Сьогодні сказати навпено, що це зробив Тітов, що він як «палочка-виручалочка», я б не спішив про це говорити. Але в цьому напрямку ми теж працюємо.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции Харьковщины, Валерия Сокуренко, специалисты также устанавливают, кто предоставил информацию, опубликованную в социальных сетях и СМИ об участниках стрельбы. Это касается и видеоматериалов, и фото. В том числе, проведут служебную проверку.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области:

Інформація про вилучення, інформація про ДНК: ця інформація з’являлася раніше, ніж бачили деякі правоохоронці. Призначено службове розслідування. І Telegram-канал, який першим це виклав - вносимо кримінальне провадження в ЄРДР.

На свой странице в сети Фейсбук Вячеслав Аброськин, экс-заместитель главы Национальной полиции Украины разместил информацию о том, что 25 октября этого года была уже не первая неудачная попытка убить «Жору» Исакова, который является членом преступной группировки «Князя». Этот факт, написал Аброськин, доказывает, что идет война за передел сфер преступного контроля именно в Харьковской области между харьковскими преступным элитами и донецкими. Такую версию харьковские правоохранители не подтверждают, но и не исключают.