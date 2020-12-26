Перестрелка в центре Берлина: ранены четыре человека

В Берлине в районе Кройцберг произошла стрельба. В результате перестрелки пострадало несколько человек, сообщает Bild.

По предварительной информации ранение получили четыре человека. Троих пострадавших обнаружили недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии, еще одного человека нашли у близлежащего канала.

У полиции нет доказательств того, что стрельба произошла по политическим мотивам.

"Ситуация в настоящее время очень неясна", — заявил изданию представитель полиции.

На месте происшествия дежурят полицейские, для осмотра территории был задействован вертолет.