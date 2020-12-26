Перестрелка в центре Берлина: ранены четыре человека

26 декабря 2020 г. 11:05
Источник: ZN.UA
3 просмотра

В Берлине в районе Кройцберг произошла стрельба. В результате перестрелки пострадало несколько человек, сообщает Bild

По предварительной информации ранение получили четыре человека. Троих пострадавших обнаружили недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии, еще одного человека нашли у близлежащего канала.

У полиции нет доказательств того, что стрельба произошла по политическим мотивам.

"Ситуация в настоящее время очень неясна", — заявил изданию представитель полиции.

На месте происшествия дежурят полицейские, для осмотра территории был задействован вертолет.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53