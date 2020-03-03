Перевернутая машина и четверо пострадавших: подробности ДТП на Рогани

Вот в такой кусок железа превратилось такси «Deawoo Lanos» после столкновения с «Oпель Vectra». Очевидцы говорят, все произошло так быстро, что никто даже не успел понять, кто из водителей нарушил правила дорожного движения. От удара «Lanos» перевернулся и разбился вдребезги.

Татьяна, местная жительница

Выехала серая машина, это все - доля секунды, сильная такая скорость, и колеса засвистели и ну, перевернулась. Выполз или водитель, или кто, какой-то мужчина на бордюр и начал кричать. Видела, шо там шприц вынимали, ну вы поняли, растягивали эту машину желтую.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что на момент прибытия спасателей 2-х пострадавших уже достали из автомобилей прохожие и водители других авто, что проезжали мимо.

А вот водитель и женщина-пассажир «Daewoo Lanos» были заблокированы развороченным железом. Спасатели перевернули легковушку, поставив на колеса, а затем с помощью специальных инструментов открыли передние двери и извлекли пострадавших.

Всех 4-х человек, получивших травмы различной степени тяжести, доставили в городскую больницу скорой и неотложной помощи. Водитель Опеля был обследован врачами, но от госпитализации отказался.

По данным пресс-службы городского совета, водитель «Ланоса» в результате аварии сломал обе ноги, пассажир - парень 16 лет - получил травму левого бедра, а у его матери, которая также была пассажиром автомобиля, - рваная рана коленного сустава. Сейчас их состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. Обстоятельства столкновения автомобилей устанавливает следственно-оперативная группа.