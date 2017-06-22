Перевернутый грузовик и Газель в кювете - ДТП с пострадавшими на окружной

22 июня 2017 г. 8:54
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Сегодня около 5 утра на окружной дороге не разминулись грузовой автомобиль MAN и Газель. 

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, оба автомобиля двигались в попутном направлении - от рынка Лоск в сторону Алексеевки. 

По предварительной информации, в районе улицы Лагерной водитель Газели при перестроении в левый ряд не выдержал дистанцию и столкнулся с грузовиком. От удара Газель вылетела в кювет и перевернулась, MAN лег на бок на проезжей части. 

В больницу с различными травмами был доставлен водитель Газели. По информации УПД ГУПН, у 39-летнего водителя Газели закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом бедра. Водитель фуры не пострадал.

На месте рабоатала следственно-оперативная группа. Патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения во время оформления ДТП. 

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