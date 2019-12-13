Перевернутый грузовик, набитый макулатурой: на Москалевке авария с потерпевшими

13 декабря 2019 г. 19:57
Автор: Алина Тюхай
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Сам, через... Ну, дверь открыл и вылез.

Николай рассказывает, как утром пришлось вылезать из перевернутой машины из-за ДТП с ВАЗом. Мужчина уже 15 лет перевозит макулатуру, а всего за рулем говорит, больше сорока пяти лет, уверяет, что за свой солидный водительский стаж - это первая серьезная авария.

Николай Воронченко, водитель «ГАЗ»

На встречу выехал ударил он в колеса, сбил мост задний, и   она машина пошла вот так об бордюр и на бок. Трамваям путь перекрыла она ж лежала вот так вот, здесь вот.

Сергей помогал поставить на колеса "ГАЗ" и эвакуировать разбитую легковушку. Говорит, что водителя последней с незначительными телесными повреждениями доставили в больницу.

Сергей

Десятка он якраз на этому он бачите як високо рельси и от крутнуло и прямо під машину он в заднє колесо 52 газончику.

То, что через эти рельсы, произошла не одна авария подтверждают и другие водители.

Рима

Рельсы не заасфальтированы не на одном уровне, машину бросает, особенно когда скользко, когда снег. Водители не справляются с движением. Вот это уже третий год, третий год никто не делает.

Информация о ДТП внесена в Единый учет Основянского отдела полиции, все обстоятельства ДТП правоохранители устанавливают.

 

Видео: 

На Москалевке авария с потерпевшими - 13.12.2019

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