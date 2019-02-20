Перевозки пассажиров "по-харьковски": из автобуса на ходу выпал мужчина (видео)

20 февраля 2019 г. 13:15
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Сегодня утром на мосту на ул. Полтавский шлях из автобуса 168 маршрута «Харьков-Солоницевка» на ходу выпал пассажир.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По информации очевидцев, мужчина стоял возле задней двери, которая сама по себе открылась, и пассажир выпал на дорогу, разбив при этом голову и получив многочисленные ушибы.

По словам одних очевидцев, на место прибыла "скорая", которая оказала пострадавшему помощь на месте.

Друге же утверждают, что мужчину в бессознательном состоянии с места происшествия госпитализировали.

«Большинство автобусов этого маршрута в убитом состоянии, а цена за проезд растет каждые полгода!», - возмущаются харьковчане в комментариях под видео с места происшествия, которое было опубликовано в соцсетях.

От полиции комментариев по данному поводу пока не поступало.

Информация уточняется.

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