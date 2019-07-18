Первомайскому насильнику грозит до 10 лет тюрьмы

Мужчина подозревается в незаконном похищении и лишении свободы человека и пытках.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 9 июля в полицию обратилась 19-летняя жительница Первомайского. Она сообщила, что в течение суток неизвестный мужчина удерживал ее в доме и изнасиловал. Сотрудники сектора криминальной полиции Первомайского ОП в течение нескольких часов установили личность злоумышленника. Им оказался 54-летний житель села, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений.

Мужчине инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 152 (изнасилование), ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст.127 (пытки) УК Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права на внесение залога. Он находится в следственном изоляторе.