Пешеход попал под колеса двух авто: смертельное ДТП на Симферопольской трассе

Сегодня в 15:30 на автодороге Харьков-Симферополь между Новой Водолагой и поселком Новопросянское был насмерть сбит мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, автомобиль Volkswagen (водителю 23 года) двигался по трассе, когда из-за припаркованного у обочины авто на дорогу выбежал мужчина. Volkswagen зацепил пешехода, автомобиль остановился и водитель начал вызывать «скорую» и полицию. Пострадавший поднялся и был сбит автомобилем Chery (водителю 47 лет).

Пострадавшего доставили в больницу, где он от полученных многочисленных травм скончался. Погибшему около 35 лет, его личность устанавливается.

Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.