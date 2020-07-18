Пираты похитили четырех украинских моряков

18 июля 2020 г. 15:12
Источник: РБК-Украина
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При захвате танкера у берегов Нигерии пираты похитили четырех украинских моряков. В общей сложности, в заложники были захвачены 13 членов экипажа. Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Максим Коваленко.

Согласно уточненной информации, в результате пиратского нападения на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу) похитили 13 из 19 членов экипажа.

"Среди захваченных моряков - 4 гражданина Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела", - сообщил Коваленко.

 

 

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