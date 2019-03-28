Пиротехники обезвредили артснаряды и мины времен войны

27 марта пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили разминирование и обезвреживание боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Так, разминирования проводились в Балаклейском и Змиевском районах области и в Шевченковском и Новобаварском районах Харькова.

Всего же за сутки пиротехники обезвредили 4 боеприпаса, из которых два артснаряд калибра 76 мм и две минометные мины 82мм. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных подрывных площадках, пострадавших нет.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не трогать и не перемещать их, оградить место находки и позвонить в ГСЧС по номеру «101».