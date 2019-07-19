 

Пиротехники разминировали 2 тысячи боеприпасов времен войны

19 июля 2019 г. 10:55
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18 июля пиротехнические группы проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, работы проводились в Змиевском районе области и в Основянском районе Харькова. 

Так, недалеко от автотрассы Новая Водолага-Мелиховка Нововодолажского района пиротехники разминировали 2 минометные мины калибра 82 мм, неподалеку от с. Берека Первомайского района разминирован артснаряд 75 мм. А в лесном массиве с. Жихор Основянского района города пиротехники обезвредили 20 артснарядов калибра 20 150 и 158 мм, 7 минометных мин калибра 50 и 81 мм, а также около 1900 патронов.

Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных подрывных площадках. В ведомстве  в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов -  не трогать и не перемещать боеприпасы, оградить место находки и безотлагательно позвонить спасателям по номеру «101».

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