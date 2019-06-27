 

Питбули покусали мужчину в Дергачах: вынесен приговор, животных конфискуют

27 июня 2019 г. 12:45

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, приговором Дергачевского райсуда владельца бойцовских собак, которые покусали прохожего, признали виновным в неосторожном телесном повреждении средней тяжести.

По данным ведомства, 37-летнему мужчине назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, собак,которые без присмотра хозяина покалечили человека, должны конфисковать. Также судьи частично удовлетворили иск потерпевшего о компенсации морального вреда.

Напомним, в июне прошлого года в Дергачах на 28-летнего местного жителя напали две собаки породы питбультерьер. Животные выбежали из частного двора, владельца собак на тот момент дома не было. Питбули около 10 минут рвали руки и ноги мужчины. В результате нападения его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Повреждения оказались настолько серьезными, что курс лечения продолжается до сих пор.

 
По словам местных жителей, собаки не впервые нападают на людей, а хозяин животных не делает ничего, чтобы это предотвратить.
 
Прокуратура доказала в суде, что владелец собак не принял никаких мер, которые могли бы обезопасить прохожих от нападения агрессивных животных. Собаки без присмотра могли свободно передвигаться не только по двору, но и улице, что привело к трагедии.
 
Осужденный мужчина во время судебных слушаний вины не признавал и вел себя вызывающе.
 
В судебных прениях прокурор просил назначить обвиняемому наказание, предусмотренное максимальной санкцией статьи - 2 года ограничения свободы. Он также поддержал иск потерпевшего о компенсации 1 миллиона гривен за моральный ущерб.

После изучения полного текста приговора будет решен вопрос о внесении апелляционной жалобы.

Видео: 

Власник бійцівських собак, що покусали перехожого в Дергачах, отримав вирок

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