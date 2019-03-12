Пламя до второго этажа: ночью на Салтовке сгорели машины

Сначала сработала авто сигнализация, потом завыли сирены. Звуки, доносившиеся со двора одного из домов по улице Натальи Ужвий сегодня ночью, перепугали местных жителей. Наталья узнала о том, что происходило, утром, когда принимала смену от своей напарницы

Наталья, вахтер

Это произошло сегодня в три часа ночи. Она услышала шум, вышла из подъезда - там машина горит и люди собрались

Загорелись Лада Калина и Вольво. Владелица последнего автомобиля, Елена, спала, когда ей стали звонить соседи и стучать в дверь.

Елена, владелица Вольво

Ну, машина пострадала сильно, на ней уже - никак. Машина застрахована как обычно - обычной страховкой, но она не покрывает никакие эти случаи, потому ...

Машины горели так, что языки пламени достали до балконов второго этажа, впрочем пострадал только фасад.

Когда прибыли чрезвычайники, пламенем полностью охватило Ладу Калина 2008 года выпуска, а вот автомобилю Вольво огнем повредило правый бок и моторный отсек

Евгений Василенко, ведущий специалист связей с общественностью ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

На место происшествия прибыло два отделения службы спасения. За несколько минут пожар был с помощью пены ликвидирован. Причина пожара - поджог

Местные жители, в свою очередь, говорят: это уже не первый поджог, в этом районе. Кроме того, сетуют они, ранее здесь похищали автомобили. По поводу этого происшествия они рассказали, что владелец Лады, которую подожгли первой, чаще всего оставлял машину в гараже, впрочем, на этот раз почему-то решил поступить иначе.

Подробности происшествия выясняют правоохранители