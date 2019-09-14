Площадь пожара под Чугуевом сократилась до 1 га

Площадь пожара на военном полигоне вблизи с. Клугино-Башкировка под Чугуевом сократилась до 1 га.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по ЧС в Харьковской области, сейчас пожар локализован. Тушение отдельных его ячеек на площади около 1 га продолжается.

Как сообщил представитель информагентства Министерства обороны Виталий Саранцев вечером 13 сентября, по состоянию на 18:00 площадь пожара торфяников уменьшилась на 50% от начальной и составляла на тот момент 1,5 гектаров. «Остались самые труднодоступные места на болоте, куда не может добраться техника. Работы по тушению продолжаются», - отметил он.

В селе Клугино-Башкировка под Чугуевом из-за загрязнения воздуха с 13 по 16 сентября включительно были закрыты два детсада и школа.

Эти меры не были превентивными, так как по результатам лабораторных исследований было установлено: в пробах, отобранных в г. Чугуев, пгт Малиновка и пгт Новопокровка, содержание сернистого ангидрида и неорганической пыли превышает предельно допустимые концентрации почти в три раза.