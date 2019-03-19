По фактам ночного возгорания автомобилей открыты уголовные производства

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в Основянском, Шевченковском и Киевском районах Харькова горели автомобили.

Всего минувшей ночью от огня пострадали 7 автомобилей. Пострадавших от пожаров авто людей нет.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данным фактам правоохранители открыли уголовные производства.

Так, 19 марта около 3:00 на проспекте Победы возле жилого дома произошло возгорание двух автомобилей «Skoda Octavia» и «Hyundai». По данному факту следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Также около 03:00 на улице Натальи Ужвий у дома № 80 произошло возгорание автомобиля «Volkswagen». Огонь перекинулся на соседний автомобиль «AudiA4» на литовских номерах. Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки. Информация внесена в журнал единого учета.

Около 4:30 в переулке Банном у дома на стоянке загорелся автомобиль «Volkswagen», который принадлежит 37-летней женщине.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

По всем адресам выезжали следственно-оперативные группы районных отделов полиции.

Вещественные доказательства с мест происшествия изъяты.

Сейчас правоохранители устанавливают владельцев других автомобилей и обстоятельства пожаров.