В столкновениях после Марша равенства пострадали полицейские: открыты уголовные производства

По фактам нарушений общественного порядка после окончания Марша равенства в Харькове полиция открыла два уголовных производства и оформила админпротокол, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщалось, столкновения произошли в центре города.

По данным полиции, в них пострадали двое полицейских.

Установлено, что 17-летний харьковчанин после окончания Марша стал бросать камнями в людей, которые шли вдоль улицы Сумской после окончания шествия.

Полицейские доставили его в отдел полиции для написания объяснений. Относительно молодого человека составили административный протокол по ч. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных нарушениях.

Кроме того, 17 человек были доставлены в Шевченковский отдел полиции. По предварительным данным, они приняли участие в столкновениях на улице Рымарской в ​​Харькове. Во время конфликта они сопротивлялись полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали двое полицейских. Одного из них с ожогами глаз доставили в больницу.

По факту событий следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, по факту хулиганских действий в отношении юноши в парке Шевченко следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

По всем уголовным производством продолжаются следственные действия.