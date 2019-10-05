По факту ДТП со "скорой" на улице Шевченко полиция открыла уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии с каретой «скорой», которое произошло накануне вечером на перекрестке возле станции метро «Киевская».

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в результате столкновения автомобиля Nissan Leaf и автомобиля скорой помощи последний перевернулся набок.

По предварительной информации полиции, 21-летний водитель Nissan не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи, двигавшемуся с включенными проблесковыми маячками.

Как сообщалось, в результате ДТП получили 61-летний водитель «скорой», 57-летняя фельдшер и 43-летняя женщина-санитар.

Всех троих пострадавших после оказания медпомощи отпустили домой.