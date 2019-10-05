 

По факту ДТП со "скорой" на улице Шевченко полиция открыла уголовное дело

05 октября 2019 г. 13:34
1 просмотр

Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии с каретой «скорой», которое произошло накануне вечером на перекрестке возле станции метро «Киевская».

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.  

Напомним, в результате  столкновения автомобиля  Nissan Leaf и автомобиля скорой помощи последний  перевернулся набок. 

По предварительной информации полиции, 21-летний водитель Nissan не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи, двигавшемуся с включенными проблесковыми маячками.

Как сообщалось, в результате ДТП получили 61-летний водитель «скорой», 57-летняя фельдшер и 43-летняя женщина-санитар.

Всех троих пострадавших после оказания медпомощи отпустили домой. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.