По факту гибели матери с ребенком при пожаре в Харьковской области полиция открыла уголовное дело

08 января 2019 г. 11:23
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Как сообщалось, 7 января около 20:39 в Купянске в ходе ликвидации пожара в домовладении пожарные обнаружили тела 17-летней девушки и ее сына в возрасте 4 месяцев, которые проживали в доме.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские на месте происшествия установили, что на момент пожара в доме находился 24-летний владелец дома, его 17-летняя сожительница и их маленький сын. Семья отдыхала.

Мужчина проснулся от запаха дыма и сразу выбежал на улицу за помощью. Женщина с ребенком остались в доме, в результате чего погибли.

Предварительно установлено, что пожар возник из-за возгорания дровяной печи. Тела погибших без видимых признаков насильственной смерти направлены в морг.

Информация внесена следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

 

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