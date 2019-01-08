По факту гибели матери с ребенком при пожаре в Харьковской области полиция открыла уголовное дело

Как сообщалось, 7 января около 20:39 в Купянске в ходе ликвидации пожара в домовладении пожарные обнаружили тела 17-летней девушки и ее сына в возрасте 4 месяцев, которые проживали в доме.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские на месте происшествия установили, что на момент пожара в доме находился 24-летний владелец дома, его 17-летняя сожительница и их маленький сын. Семья отдыхала.

Мужчина проснулся от запаха дыма и сразу выбежал на улицу за помощью. Женщина с ребенком остались в доме, в результате чего погибли.

Предварительно установлено, что пожар возник из-за возгорания дровяной печи. Тела погибших без видимых признаков насильственной смерти направлены в морг.

Информация внесена следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.