По факту поджога автомобиля в центре Харькова открыто уголовное дело

По факту поджога автомобиля в центре Харькова правоохранители открыли уголовное производство, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, накануне на площади Конституции, напротив Харьковского горсовета, загорелся автомобиль.

Как установили полицейские, его владельцем является 37-летний харьковчанин.

По данным пользователей сетей и СМИ, от поджога пострадал автомобиль чиновника горсовета – директора одного из Департаментов инфраструктуры.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о том, что горит автомобиль «Volkswagen Touareg», поступило спасателям в 18:11 22 мая.

На момент прибытия спасателей во внедорожнике горел моторный отсек на площади около 1 кв.м. Спасатели в 18:42 ликвидировали пожар с помощью пенообразователя.

Все обстоятельства ЧП устанаавливаются.