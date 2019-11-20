По факту повреждения памятника Жукову полиция проводит проверку

20 ноября 2019 г. 11:11
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По факту повреждения памятника Жукову полиция проводит проверку.

Напомним, сегодня ночью постамент маршалу Жукову на проспекте Петра Григоренко неизвестные облили красной краской

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному факту с официальными заявлениями в полицию никто из граждан не обращался. О происшествии правоохранители узнали во время мониторинга сети Интернет.

Около 9:30 на место была сразу направлена ​​следственно-оперативная группа районного отдела полиции для сбора первичного материала и установления свидетелей происшествия.

Информация по данному факту зарегистрирована в Журнале Единого учета Немышлянского отдела полиции. 

 

 

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