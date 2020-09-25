По факту пожара с двумя погибшими на Конторской полиция открыла уголовное дело

Харьковские следователи выясняют причины пожара на улице Конторской, 18, во время которого были найдены двое погибших – 30-летняя женщина и 58-летний мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о пожаре по улице Конторской поступило в полицию 24 сентября в 20:40.

Установлено, что возгорание произошло в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного жилого дома. Затем пламя перекинулось на крышу. При осмотре дома правоохранители обнаружили тело 30-летней женщины и 58-летнего мужчины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Причину возникновения пожара устанавливают.