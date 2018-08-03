По факту пожара в УИПА полиция открыла уголовное дело

По факту пожара в учебном корпусе Украинской инженерно-педагогической академии полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Сведения о происшествии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Начато расследование.

Причина и ущерб от пожара устанавливается.

Санкция данной статьи предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.