По факту смерти нардепа Тымчука открыто уголовное дело

Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти народного депутата Украины Дмитрия Тымчука по статье "умышленное убийство", сообщает Национальная полиция Украины.

"По факту смерти народного депутата в Киеве полиция открыла уголовное производство… по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - говорится в сообщении Нацполиции на странице в "Фейсбук" в среду.

"В настоящее время работает следственно-оперативная группа полиции Киева, на месте находится начальник столичной полиции Андрей Крищенко. Сейчас на место происшествия для процессуальной координации прибудет руководство прокуратуры города. Подтверждаем факт смерти народного депутата", - заявил руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев в видеокомментарии, обнародованном на странице ведомства в соцсети "Фейсбук".

По его словам, у погибшего – огнестрельное ранение головы.

"Сколько было выстрелов, не могу ответить – эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии уголовного характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Нарушена ли обстановка квартиры - осматриваем", - рассказал Князев.