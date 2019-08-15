 

По факту сноса шлагбаума на Безлюдовке открыто уголовное дело

15 августа 2019 г. 10:50
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Ранее сообщалось, вчера, 14 августа, вечером на Безлюдовке группа молодых людей снесла шлагбаум, установленный для оплаты въезда на территорию пляжа.

Как прокомментировали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,14 августа в 17:20 в полицию поступило сообщение от 26-летней женщины о том, что около 20 мужчин в масках ломают шлагбаум и бьют окна домике на въезде к пляжу. 

Прибывшие на место событий правоохранители выяснили, что мужчины являются представителями общественной организации. Свои действия объяснили недовольством по поводу платного проезда к пляжу. 

Пострадавших в результате происшествия нет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. 

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. 

 

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