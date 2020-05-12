По Харьковской области объявлено штормовое предупреждение

12 мая 2020 г. 9:55
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ГСЧС, ссылаясь на синоптиков, предупреждает о высоком уровне пожарной опасности в Украине сегодня, 12 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным УкрГидрометцентра, 12 мая в большинстве районов Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей  - чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также, по информации Укргидрометцентра, сегодня на территории Харьковской области до 21:00 объявлено штормовое предупреждение.

Ожидается гроза, скорость ветра усилится до 15-24 м / с.

Указанные погодные условия соответствуют желтому уровню опасности.

 

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