По Харьковской области объявлено штормовое предупреждение

ГСЧС, ссылаясь на синоптиков, предупреждает о высоком уровне пожарной опасности в Украине сегодня, 12 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным УкрГидрометцентра, 12 мая в большинстве районов Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей - чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также, по информации Укргидрометцентра, сегодня на территории Харьковской области до 21:00 объявлено штормовое предупреждение.

Ожидается гроза, скорость ветра усилится до 15-24 м / с.

Указанные погодные условия соответствуют желтому уровню опасности.