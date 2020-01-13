По улице Чичибабина горел автомобиль

Вызов на горячую линию "101" поступил приблизительно в 4 утра. К спасателям обратился местный житель, который сообщил, что возле его подъезда, по улице Чичибабина, горит автомобиль. Прибывшие на место пожарники увидели, что огнем охвачена почти вся машина, рассказывает начальник сектора связей со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Евгений Василенко, нач. сектора связей со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Було встановлено, що горить автомобіль "Пежо". Горить моторний відсік, панель приборів та, частково, салон автомобіля. На площі, близько, двох квадратних метрів. Крім того, було пошкоджено поруч стоячий автомобіль Шкода Фабіа.

Спасателям понадобилось чуть больше 20 минут на полную ликвидацию пожара, добавляет Евгений Василенко. Основная версия, которую рассматривают эксперты - поджог.

Евгений Василенко, нач. сектора связей со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Швидко, о 04:33, пожежу було ліквідовано. Ймовірно, причина виникнення пожежі - це занесення відкритого джерела вогню.

Сейчас правоохранители открыли криминальное производство по ч. 2, ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.